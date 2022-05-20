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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220520/836946858.html
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года
Промышленность
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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года... ПРАЙМ, 20.05.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года целевые показатели объема потребления металла на внутреннем рынке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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