МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года целевые показатели объема потребления металла на внутреннем рынке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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