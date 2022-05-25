МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вводить экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы в РФ, как в прошлом году, не планируется, пока в этом нет необходимости, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Кудрин назвал одну из причин укрепления рубля

"В прошлом году это правительственное решение, я считаю, эффективно сработало. Это повлияло не только на поступления в бюджет и направления из бюджетных средств на отрасли, которые больше всех нуждались в компенсации повышения цены на материалы-металлы, но это повлияло и на снижение цены на внутреннем рынке. Мы с вами сейчас видим общую картину того, что цены вернулись: практически от 13 до 35% произошло снижение к моменту роста февральского, поэтому не думаю, что сегодня в этом есть какая-то необходимость. Тем более что все достаточно сейчас сбалансировалось", —отметил министр.

При этом Мантуров уточнил, что отмена экспортных пошлин на лом не планируется.

В то же время, Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, также сообщил Мантуров.

"По некоторым позициям — особенно лигатуре, имеется в виду по цветным металлам — мы возможно будем накладывать даже запрет на некоторые металлы, в частности, вольфрамосодержащие", — сказал министр.

Мантуров также уточнил, что вводить экспортные пошлины на черные и цветные металлы не планируется, пока в этом нет необходимости.