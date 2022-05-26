Ассоциация "Русская сталь" отмечает убыточность экспорта металлических полуфабрикатов
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Негативные тенденции для металлургической отрасли России будут усиливаться без дополнительной поддержи отрасли, уже сейчас экспорт металлических полуфабрикатов в большинстве случаев имеет отрицательную маржу, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии) Алексей Сентюрин.
"Фактические контракты экспорта слябов (толстая стальная заготовка) заключаются с дисконтом в 250 долларов за тонну к публикуемым котировкам. С мая возрастающие объемы экспорта полуфабрикатов уже в большинстве случаев имеют отрицательную маржу", — сказал Сентюрин. Он пояснил, что при курсе доллара в 63,5 рубля экспортная цена в Китай на продукцию, произведенную доменным способом, практически равна или даже ниже ее себестоимости.
По его словам, "отечественные металлургические компании столкнулись с потерей рынков сбыта (ЕС, США, страны, присоединившиеся к санкциям)", а также с затруднением поставок, необходимых для производства сырья и товаров.
Как отметил Сентюрин, из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай. Доля азиатского направления в экспортных поставках уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10-20%. Он подчеркнул, что азиатские и турецкие клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта российской металлургической продукции.
Кроме того, добавляет Сентюрин, с мая 2022 года ассоциация наблюдает резкое ухудшение с вопросом размещения заказов на внутреннем рынке, емкость которого также снижается. В этой связи металлурги столкнулись с существенным ростом логистических затрат. Например, поясняет топ-менеджер, стоимость фрахта из Владивостока в Китай выросла в 2-2,5 раза.
"Все указывает на то, что негативные тенденции будут усиливаться без принятия соответствующих мер по поддержке отрасли", — считает Сентюрин.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220526/836993291.html