МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Негативные тенденции для металлургической отрасли России будут усиливаться без дополнительной поддержи отрасли, уже сейчас экспорт металлических полуфабрикатов в большинстве случаев имеет отрицательную маржу, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии) Алексей Сентюрин. Промышленники оценили влияние санкций на российскую атомную отрасль

"Фактические контракты экспорта слябов (толстая стальная заготовка) заключаются с дисконтом в 250 долларов за тонну к публикуемым котировкам. С мая возрастающие объемы экспорта полуфабрикатов уже в большинстве случаев имеют отрицательную маржу", — сказал Сентюрин. Он пояснил, что при курсе доллара в 63,5 рубля экспортная цена в Китай на продукцию, произведенную доменным способом, практически равна или даже ниже ее себестоимости.

По его словам, "отечественные металлургические компании столкнулись с потерей рынков сбыта (ЕС, США, страны, присоединившиеся к санкциям)", а также с затруднением поставок, необходимых для производства сырья и товаров.

Как отметил Сентюрин, из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай. Доля азиатского направления в экспортных поставках уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10-20%. Он подчеркнул, что азиатские и турецкие клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта российской металлургической продукции. Минпромторг не планирует вводить экспортные пошлины на металлы

Кроме того, добавляет Сентюрин, с мая 2022 года ассоциация наблюдает резкое ухудшение с вопросом размещения заказов на внутреннем рынке, емкость которого также снижается. В этой связи металлурги столкнулись с существенным ростом логистических затрат. Например, поясняет топ-менеджер, стоимость фрахта из Владивостока в Китай выросла в 2-2,5 раза.

"Все указывает на то, что негативные тенденции будут усиливаться без принятия соответствующих мер по поддержке отрасли", — считает Сентюрин.