НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — ПРАЙМ. Уход иностранных компаний в результате санкций открыл для российских производителей свободные ниши, которые можно и нужно занять, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Мишустин оценил результаты ограничения экспорта ключевых товаров

Он подчеркнул, что пока что отечественные производители уступают мировым игрокам по объемам выпуска продукции, что затрудняет ценовую конкуренцию.

"Но здесь западные ограничения как раз открыли, я считаю, для нас новые перспективы – появились свободные ниши, которые можно и нужно занимать", — отметил глава правительства.

"Это и есть задача развития нашей промышленности", — подчеркнул он.

По словам премьера, на первом этапе такой работы важно провести сквозную оценку цифровой зрелости и автоматизации российский предприятий. Мишустин отметил, что в первом квартале 2021 года этот показатель составил 35%, однако в аналогичном периоде текущего года он достиг отметки в 44%.

"На основе такого аудита для каждого конкретного предприятия должны быть подобраны свои цифровые решения, которые помогут ему развиваться", — сказал Мишустин и призвал использовать успешные практики создания эффективных производств и "тиражировать лучшее программное обеспечение".