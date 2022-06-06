МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Глава "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") Александр Камышин заявил, что компания претендует на управление российской частью Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).

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"Если доля КВСЗ переходит в АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов – ред.), мы будем претендовать на то, чтобы "Укрзализныця" стала управляющей компанией этим пакетом акций", — сообщил Камышин изданию "Укррудпром".

По словам бизнесмена, передача пакета российского акционера в управление украинской госкомпании будет способствовать появлению новых контрактов.

"Для нас важно оказать влияние на стратегические и технологические решения", — отметил Камышин.