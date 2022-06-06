МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ММК просит держателей еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2024 году согласиться на изменения в условия выпуска для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения обязательств по ним, сообщает компания. ММК прекратит программу депозитарных расписок на LSE в июне

"Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее — "Гарант") в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых… С учетом вышеизложенного эмитент и грант инициируют процесс получения согласия и предлагают держателям облигаций согласиться на определенные изменения и (или) отмену условий облигаций для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения обязательств по облигациям, а также для защиты прав и интересов держателей облигаций", — говорится в сообщении.