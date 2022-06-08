МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,7% в месячном выражении после снижения в марте на 3,7%, сообщает министерство экономики и технологий страны. "Украинские желдороги" претендуют на российского производителя вагонов

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, полагали, что в апреле показатель вырос на 1% к марту.

Показатель за март был пересмотрен в сторону улучшения (ранее министерство оценивало снижение в марте в 3,9%)