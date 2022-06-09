МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. По его словам, соответствующие договоренности были недавно достигнуты с главой РФ Владимиром Путиным. Bloomberg: Белоруссия впервые обогнала Германию по экспорту в Россию

Лукашенко рассказал, что Белоруссия предложила России проекты, которые будут "очень нужны и очень востребованы" в ближайшее время в обеих странах.

"Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси", — приводит его слова госагентство Белта.

В Минске заявили, что понимают важность импортозамещения, особенно в критических отраслях импорта. Без него Белоруссии будет сложно развиваться, заявил Лукашенко.

Ранее он сообщил, что западные санкции сказываются на всех этапах производственного процесса в Белоруссии, в том числе на закупках сырья, транспортировке, расчетах, экспорте. По его словам, белорусские предприниматели сталкиваются с барьерами, "искусственно созданными на внешнем контуре".