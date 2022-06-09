МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло решение о продлении сроков реализации инвестиционных проектов до трех лет по заявлениям инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россия перечислит Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение

"Облисполкомам и Мингорисполкому рекомендовано по заявлениям инвесторов принимать решения о продлении сроков и условий реализации инвестиционных проектов до трех лет, а также об изменении целевого назначения земельных участков и функционального состава объектов при реализации инвестпроектов", — отмечает пресс-служба, подчеркивая, что это решение может разрешить проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, предоставить субъектам хозяйствования больше свободы в маневрировании ресурсами.