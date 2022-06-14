МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации. Роскосмос: в рамках проекта "Сфера" будут запущены 162 спутника

"Роскосмос" и ЕКА продолжают рабочие контакты, в том числе, по тематике "ЭкзоМарс", — сказал собеседник агентства.

Ранее ЕКА сообщило о невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет и её придётся реализовать без марсохода.

Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, её используют для другого пуска.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года. Позднее в ЕКА сообщили, что вернулись к обсуждению ExoMars с "Роскосмосом" и анонсировали появление новой информации 15 июня.

Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз — сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.