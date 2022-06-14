МОСКВА. 14 июн — ПРАЙМ. "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) прогнозирует снижение производства стальной продукции в РФ в 2022 году на 15%, во втором полугодии — на 26%, сообщает компания. Лидерами рейтинга по доступности жилья стали Магаданская область, ЯНАО, НАО

"С учетом анализа показателей за первый квартал 2022 года и динамики рынка черной металлургии в начале первого квартала 2022 года ожидается, что снижение объемов производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году по сравнению с 2021 годом может составить более 11 миллионов тонн (-15%), максимальное снижение прогнозируется во втором полугодии 2022 года — более 9 миллионов тонн (-26%) по сравнению со вторым полугодием 2021 года", — говорится в сообщении.