МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует до конца года заключить как минимум 10 специнвестконтрактов (СПИК) в таких отраслях как автопром, химпром, металлургия, промышленность стройматериалов и лесная промышленность, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава министерства Денис Мантуров. Мантуров оценил эффективность политики импортозамещения

При этом министр подчеркнул, что работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме.

"До конца года планируем заключить как минимум десять соглашений в автопроме (выпуск тяговых аккумуляторных батарей, автотранспортных средств с гибридной силовой установкой), химпроме, металлургии, промышленности стройматериалов (по производству керамогранита с низким уровнем водопоглощения, стеклотары для пищевой промышленности) и лесной промышленности", — сообщил он.

Мантуров уточнил, что на июнь 2022 года запланирована межведомственная комиссия по рассмотрению заключения СПИК в сфере автомобильной промышленности — инвестконтрактов по производству низкопольных автобусов и грузовых автомобилей на газовом топливе.

По словам министра, сейчас Минпромторг работает над модификацией механизма СПИК. "Для их участников уже предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления). Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом", — пояснил он.

"С целью выравнивания их положения мы инициировали исключение данного налогового ограничения, что в текущих условиях кажется своевременным и необходимым (законопроект разработан Минфином и внесен в план законопроектной деятельности правительства на этот год)", — рассказал Мантуров.

Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.

Также министр отметил, что национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки.

"Национальный проект по экспорту никто не отменял. Да, рынки развитых стран для нас закрылись. Это — значительная часть мирового рынка, но весьма умеренная площадь на глобусе. Множество стран Азии, Африки, Латинской Америки остаются недостаточно освоенными российскими экспортерами", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что российская промышленность производит конкурентоспособные на международном рынке товары. Так, на зарубежных рынках пользуется спросом как продукция металлургического комплекса (в 2021 году экспортировали на 51 миллиард долларов), химической промышленности (на 37 миллиардов долларов), так и машины, оборудование и транспортные средства (32 миллиарда долларов, рост к 2020 году на 29%).

"Сейчас мы находимся на этапе, когда объем экспортных поставок сжимается, затем будет обратная картина — выхода и реальной борьбы за новые рыночные ниши", — добавил Мантуров.