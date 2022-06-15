МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что предательство Запада не лишит Россию партнеров в остальном мире. СМИ: McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех

"Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально", — написал Чемезов в своей колонке для РБК.

Он также отметил, что "разрушение кооперационных цепочек и в целом шоковый сценарий, с которым сегодня столкнулась наша страна, не имеют ничего общего с нормальными экономическими процессами". По его словам, иностранные партнеры терпят колоссальные убытки, разрывая отношения с Россией, в результате чего принципы свободной торговли перечеркнуты в угоду политикам.

"Существующие западные экономические и политические институты навсегда дискредитированы в глазах не только России, но и всего мира. Но они осознают это чуть позже", — уточнил Чемезов.

При этом он добавил, что введенные ограничения беспрецедентны.

"Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире", — написал глава "Ростеха".

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.