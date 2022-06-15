МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Роскосмос" поможет российской промышленности в выпуске комплектующих

"Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство", — говорится в сообщении.

"В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли", — отметили в "Роскосмосе".

В пресс-службе уточнили, что ранее принятая Федеральная космическая программа была сбалансирована по разным направлениям — по пилотируемой космонавтике, средствам дистанционного зондирования Земли, средствам для фундаментальных космических исследований и средствам выведения. "Роскосмос" начал ее оперативно пересматривать "в сложившейся в феврале 2022 года геополитической ситуации".

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.