МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Завод "Кока кола ЭйчБиСи Евразия" во Владивостоке пока продолжает производство и поставки продукции Coca-Cola, информации о закрытии предприятия пока нет, сообщили РИА Новости в компании. Reuters: Coca-Cola остановит продажу напитков в России

Агентство Рейтер в четверг со ссылкой на Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) сообщило, что как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России.

"Мы пока работаем. Все работает (и производство, и отгрузка)", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на завод пока не поступало информации о датах остановки работы.

В начале марта компания Coca-Cola сообщила, что она приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Компания Coca-Cola помимо одноименной газировки производит напитки Fanta и Sprite.