МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Индия объявила о первом международном тендере на импорт угля

"Четыре года подряд в Кузбассе один и тот же объем вывоза – примерно 52 миллиона тонн. В этом году должно было быть добавлено 5 миллионов тонн, но ждем от РЖД подтверждения (объемов вывоза) на 3-4 квартал. В 1-2 квартале у нас даже было определенное падение по сравнению с прошлым годом. Оно имеет и объективные обоснования. Для многих российских компаний, которые попали под санкции, стали закрываться европейские рынки, и не только угольщикам. Компании, которые традиционно работали на Запад,… разворачиваются на Восток… Для железной дороги это тоже очень сложный период, надо все это сбалансировать", — сказал Цивилев.

"Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. Насколько меньше – мы ждем решения от Российских железных дорог", – добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.