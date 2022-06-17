МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Недропользователи Амурской области с начала года добыли 5,86 тонны золота, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве природных ресурсов. Добыча нефти в России в апреле упала на 11,5%

"На 1 июня 2022 года в области добыто золота на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — отметили в министерстве.

На 1 июня 2021 года в регионе было добыто 5878,9 килограмма золота, на 1 июня 2022 года — 5861,8 килограмма, в том числе рудного — 5245,1 килограмма, россыпного — 616,7 килограмма. Прирост добычи россыпного золота составил 37,6 килограмма.

"За май текущего года добыто 1559,4 килограмма, что на 8,6 килограммов меньше, чем за май 2021 года", — добавили в министерстве.

В этом году добычу золота в регионе ведут 23 недропользователя.