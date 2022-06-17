МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, но многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось скорректировать свою работу, заявил РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ. В России разрабатывают основные критические электронные автокомпоненты

Отвечая на вопрос о текущей ситуации в машиностроении РФ на фоне зарубежных санкций, глава ТМХ оценил ее "как напряженную, сложную, но многообещающую".

В то же время, как отметил Липа, компании пришлось скорректировать собственную работу, в основном из-за нарушения логистики. "Да, пришлось скорректировать. С учетом нарушения традиционных логистических путей пришлось искать новые каналы поставок, новые системы расчетов, новых партнеров, новых производителей", — объяснил он.

По его словам, несмотря на эти трудности у холдинга есть необходимые ресурсы для импортозамещения, в особенности нет проблем с деньгами. "Все почему-то спрашивают про эти условия, эти условия в нашу жизнь никаких перемен не внесли. Мы как жили, так и живем. У нас какие были точки роста, такие и остались. То есть это новые рынки. Были на круглом столе с Турцией, например, вот точка роста", — объяснил глава ТМХ.

Он добавил, что также есть проекты на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "И все это точки роста, и они как были, так и остались. Никакой ситуации особенной в связи с политическими обстоятельствами для нас не возникло. Все как работали с нами, так и работают. Индия, мы сейчас участвуем в двух конкурсах. В Египте участвуем в конкурсе. Ничего не поменялось", — заключил Липа.

Кроме того, "Трансмашхолдинг" обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран, в том числе с Туркменией и Монголией.

"Мы всегда рассматриваем расширение. Для нас в этом смысле ничего не меняется. Всю жизнь работаем с заказчиками и всю жизнь рассматриваем расширение", — сказал Липа.

Отвечая на вопрос о конкретных государствах, глава ТМХ пояснил, что расширение сотрудничества обсуждается со странами, которые уже работали с предприятием. "Со всеми, с кем работаем. Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Монголия", — перечислил он.