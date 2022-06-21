МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые представительства страны за границей, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на ПМЭФ. ФАС: параллельный импорт в Россию должен охватывать все категории товаров

"Если ты становишься участником "семьи" зонтичного бренда "Сделано в России", ты уже не сам по себе на рынке — тебя начинает продвигать страна. Я думаю, для экспортеров будет эффективнее самим выбирать конкретное брендирование под тот или иной рынок. В частности, в Китае страновой бренд, скорее всего, даст им преимущества", — сказал Осьмаков, выступая в студии прямого эфира "Сделано в России" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на ПМЭФ.

"Мы готовы и хотим использовать все средства продвижения, которые есть в арсенале Минпромторга: торгпредства, бизнес-миссии, выставки, конференции, павильоны за рубежом," — добавил он.

Российский экспортный центр объявил о перезапуске программы поддержки отечественных экспортеров "Сделано в России", чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.

Символ бренда "Сделано в России" — "птичка", которую Российский экспортный центр и сами экспортеры уже несколько лет продвигают за границей. РЭЦ приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ, который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.