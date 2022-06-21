ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — ПРАЙМ. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе появится рыбная биржа, которая будет нацелена на увеличение экспорта, контроль ценообразования и добычи рыбы и морепродуктов в регионе. В России в этом году не ожидают дефицита красной рыбы и икры

"Один из крупнейших будущих проектов в отрасли – это рыбная биржа. Уверен, что ее создание позволит не только расширить географию экспорта для камчатских рыбаков, но и обеспечить прозрачность производственных и логистических цепочек, контроль за ценообразованием на рыбные продукты, а также минимизацию объемов незаконно добытых рыбы и морепродуктов", — приводит слова Солодова его пресс-служба.

Камчатский край – крупнейший на Дальнем Востоке поставщик лососей. На долю региона приходится 25% объема производства переработанной и консервированной рыбы в РФ и более 40% — в Дальневосточном федеральном округе.

"Красная" путина стартовала здесь 1 июня. В интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ Солодов отмечал, что улов красной рыбы у берегов Камчатки ожидается в этом году на уровне средних значений за последние 20 лет, дефицита не будет.