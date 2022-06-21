ПУТИН: ДО 95% РОССИЯН ХОТЕЛИ БЫ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, СТРОИТЕЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СРАБОТАЛИ УДАРНО

ПУТИН: У СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК У ЛОКОМОТИВА ЭКОНОМИКИ, НАДО ПРОИЗВЕСТИ ТАМ РАСЧИСТКУ ОТ БЮРОКРАТИИ