2022-06-21T15:21:27+03:00
2022-06-21T15:21:27+03:00
2022-06-21T15:21:27+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220621/837246034.html
Путин похвалил работу российского строительного комплекса
Промышленность
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН: ДО 95% РОССИЯН ХОТЕЛИ БЫ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, СТРОИТЕЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СРАБОТАЛИ УДАРНО ПУТИН: У СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК У ЛОКОМОТИВА... ПРАЙМ, 21.06.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: ДО 95% РОССИЯН ХОТЕЛИ БЫ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, СТРОИТЕЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СРАБОТАЛИ УДАРНО
ПУТИН: У СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК У ЛОКОМОТИВА ЭКОНОМИКИ, НАДО ПРОИЗВЕСТИ ТАМ РАСЧИСТКУ ОТ БЮРОКРАТИИ