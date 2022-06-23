МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на ПМЭФ заявил, что инвестиционная программа РЖД не должна финансироваться за счет металлургических компаний, поэтому им будут предоставлены субсидии на перевозку продукции на экспорт. Однако представители отрасли ранее неоднократно говорили о том, что траты на железнодорожную перевозку не являются определяющими: более существенны расходы на фрахт и перевалку в порту, а также на аренду железнодорожных вагонов.

ПУТЬ НА ВОСТОК

Как рассказал Евтухов в беседе с РБК, металлургия в России находится в тяжелой ситуации из-за западных санкций, поэтому компаниям стало сложно платить по тарифам РЖД, которые с 1 июня были повышены на 11%. Раньше тарифы РЖД всегда индексировались только на уровне инфляции за предыдущий год, напомнил он.

Напомним, что повышение грузовых тарифов связано с финансированием инвестпрограммы РЖД, которая включает расширение Восточного полигона (Транссиба и БАМа). Именно это направление стало основным для экспорта товаров российских производителей в Азию в условиях санкций со стороны стран Запада. Медь упала в цене до минимального с февраля 2021 года уровня

Как рассказал агентству "Прайм"доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов, повышение тарифов РЖД связано с необходимостью создания транспортной инфраструктуры для переориентации потоков на восток — это масштабный и долгосрочный стратегический проект.

"Переориентация экспорта с запада на восток подразумевает удлинение путей транспортировки и увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру: основные предприятия — экспортеры в сфере черной металлургии сосредоточены на западе страны. Соответственно, транспортное плечо на запад короче, на восток — длиннее. Кроме того, инфраструктура РЖД и без того была перегружена, в частности, поставками угля в Китай. Сейчас угольная отрасль тоже попала под санкции, соответственно, отгрузка угля на восток также возросла", — напомнил он и добавил, что пропускная способность Транссиба ограничена.

С другой стороны, отметил экономист, рост тарифов для металлургов, которые в значительной степени пострадали от введения санкций, создаст сильное давление на отрасль, что потенциально способно привести к ее сильному сокращению.

РАСХОДЫ МЕТАЛЛУРГОВ

По словам генерального директора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева, железнодорожный тариф не является самой существенной тратой для производителей, есть и более существенные статьи расходов: ставки операторов, фрахт и перевалка в порту. В отличие от жд-тарифов, они не регулируются государством. Мантуров назвал убыточный для металлургического экспорта курс доллара

"В общих транспортных затратах железнодорожный тариф не превышает 30 процентов", — добавил в беседе с "Праймом" президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Дать точные оценки долей в расходах металлургов на фрахт и перевалку затруднительно, считает автор исследования КРОС "Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений" Петр Кирьян. При этом он отметил, что, скорее всего, их доля выросла за счет снижения рентабельности операций и из-за укрепления курса рубля. Также остаются неизвестным и цены по новым экспортным контрактам, они могут оказаться ниже, чем были для покупателей в Евросоюзе. Собеседник предполагает, что также возросли издержки и на доставку по ж/д за счет увеличения пробега груза. "Что касается перевалки, то компании могут столкнуть с ростом времени ожидания на погрузку — это косвенно дает рост общих издержек на логистику", — добавил эксперт.

Новые санкции добавили новые траты большинству компаний экспортных отраслей, в том числе и металлургам. Санкции против ряда российских банков, отключение от международных платежных систем (Visa и Mastercad) и прекращение операций через SWIFT заставили экспортеров в срочном порядке перенастраивать большое количество процессов. Те, кто поставлял свою продукцию в страны ЕС, вынуждены искать новые рынки сбыта в Азии. Это требует новых логистических решений. Остро стоит и другой вопрос: как проводить платежи за продукцию.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Попавший под западные санкции глава "Северстали" Алексей Мордашов на ПМЭФ попросил власти РФ отменить валютный контроль и отказаться от НДС с авансов, полученных за поставку товаров. Это, объясняет он, создает барьеры для развития бизнеса. Металлурги жалуются на убыточность экспорта полуфабрикатов

"На мой взгляд, валютные ограничения являются серьезным сдерживающим фактором, так как нам нужно восстанавливать цепочки, возможность платить за рубеж, оставлять там деньги и платить третьим лицам", — пояснил он и добавил, что отмена валютного контроля и "выталкивание" максимальной валютной массы за рубеж является благом для экономики страны.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме заявлял, что для работы металлургии на экспорт с минимальной эффективностью необходимо, чтобы курс российской валюты находился на отметке в 70 рублей за доллар. "Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар <…> все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", — сказал министр.

Генеральный директор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров тоже считает, что для металлургов ключевым вопросом является слишком крепкий рубль, им в этих условиях сложно наращивать экспорт.

"Если курс доллара вырастет до 70-75 рублей, то для отрасли никаких проблем не будет. Что касается работы властей на ослабление курса рубля, то здесь целесообразнее было бы поддерживать компании-импортеры. Если импорт в Россию вырастет, рубль станет слабее и будет достигнут определенный баланс", — рассказал он.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД САНКЦИЙ

В условиях санкционной неопределенности точно просчитать, какая поддержка со стороны государства будет достаточной для металлургии сейчас не представляется возможным, считает Хестанов. "Санкционная ситуация также все время меняется — неизвестно, что будет входить в седьмой пакет санкций ЕС, соответственно, просчитать необходимые меры компенсации также затруднительно", — пояснил он свою позицию.

Иванкин напомнил, что у государства в лице правительства есть не только возможность через субсидии поддержать металлургов. "У Правительства и РЖД есть опыт обнуления тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Зерновики и рыбники активно используют этот механизм. В дополнение к этому есть механизм установления специальных тарифов в рамках тарифного коридора. Такие решения принимаются правлением РЖД", — рассказал он.

Решение о целесообразности обнуления тарифов принимает кабмин, для этого Минпромторг должен подготовить соответствующее обоснование. Это может быть компенсация не полного тарифа, а только дополнительного уровня, установленного с 1 июня, пояснил Иванкин. "При этом даже компенсация дополнительного роста тарифов потребует от правительства более 10 млрд. руб. Механизм в настоящее время отработан. Дело за Минпромторгом в части подготовки обоснования такого решения", — подытожил он.