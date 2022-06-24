Акционеры "Русала" приняли решение о дивидендах по итогам 2021 года
Акционеры "Русала" приняли решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Русала" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из материалов компании.
"Не распределять прибыль ПАО "РУСАЛ" по результатам 2021 года, не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года", — говорится в тексте резолюции.
"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.