МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Русала" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из материалов компании. Акционеры "Эн+ Груп" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

"Не распределять прибыль ПАО "РУСАЛ" по результатам 2021 года, не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года", — говорится в тексте резолюции.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.