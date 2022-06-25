МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские компании наращивают производство газированной воды, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). При этом ранее игроки рынка обращали внимание на то, что на ситуацию в отрасли может оказать негативное влияние дефицит углекислого газа. В России ожидается сокращение ассортимента газировки

Ситуация с дефицитом углекислого газа для производства газированных напитков в РФ, возникшая на фоне сокращения производства удобрений и усугубившаяся из-за летнего планового ремонта химпредприятий, который затянулся на фоне санкций в отношении РФ, имеет шансы нормализоваться, одна из первоочередных мер — оперативный запуск производственных предприятий после планового ремонта, заявил ранее РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитков) Максим Новиков.

"За первые три недели июня российские компании нарастили производство до уровня 178 миллионов бутылок – 200 миллионов литров, по итогам первого летнего месяца прогнозируемый объем производства составляет 261 миллион литров", — говорится в сообщении ЦРПТ.

Там же отмечается, что в среднем сегодня в бутылки разливается 8,7 миллиона литров воды с газом ежедневно. Таким образом, рост объемов производства в июне к апрелю 2022 года составит 63%.

При этом в апреле текущего года всего было выпущено 159 миллионов бутылок газированной воды – порядка 160 миллионов литров, а в мае объем производства воды составил 224 миллиона бутылок – 249,5 миллиона литров.

В пресс-службе Минпромторга сообщили в четверг РИА Новости, что министерство собирает информацию по обеспеченности производителей газированных напитков углекислотой.