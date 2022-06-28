Эксперт оценил возможность потери Украиной металлургическй отрасли
Аналитик считает, что Украина может лишиться металлургической отрасли
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Украина может лишиться металлургической отрасли, на восстановление которой уйдут годы. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По словам эксперта, потеря Украиной сектора металлургии очевидна. На его восстановление потребуется много времени и средств.
Отмечается, что профинансировать восстановление отрасли могут Евросоюз или США, однако такое было бы возможно только в условиях мирной жизни.
Кроме того, компании из России могут компенсировать для мирового рынка выпадающие объемы украинских производителей, подчеркнул аналитик.
"Но насколько это получится в условиях санкций и транспортных ограничений, пока сказать крайне сложно. Пока из-за профицита на внутреннем рынке стоимость продукции сталелитейной промышленности сокращается, а экспортные контракты в Азию быстро не заключаются", — сообщил Деев.