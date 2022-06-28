МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Украина может лишиться металлургической отрасли, на восстановление которой уйдут годы. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Болгарские фермеры испугались разорения из-за мер по поддержке Украины

По словам эксперта, потеря Украиной сектора металлургии очевидна. На его восстановление потребуется много времени и средств.

Отмечается, что профинансировать восстановление отрасли могут Евросоюз или США, однако такое было бы возможно только в условиях мирной жизни.

Кроме того, компании из России могут компенсировать для мирового рынка выпадающие объемы украинских производителей, подчеркнул аналитик.

"Но насколько это получится в условиях санкций и транспортных ограничений, пока сказать крайне сложно. Пока из-за профицита на внутреннем рынке стоимость продукции сталелитейной промышленности сокращается, а экспортные контракты в Азию быстро не заключаются", — сообщил Деев.