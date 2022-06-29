МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Компании производственного сектор Германии будут испытывать дефицит материалов еще как минимум в течение десяти месяцев. Такой вывод следует из опубликованного в среду отчета института Ifo. Володин назвал возможные факторы ослабления евро

По данным института, около 74,1% из 2000 опрошенных в июне компаний заявили о проблемах в цепях поставок и в приобретении промежуточных и сырьевых товаров. В мае доля таких компаний составляла 77,2%.

"Ослабление проблем в цепях поставок, на которое было много надежд, никак не наступает, — казал экономист Ifo Клаус Вольрабе. — К сожалению, проблемы в цепях поставок остаются частью повседневной жизни многих компаний".