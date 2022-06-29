МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сильная национальная валюта вредит чёрной металлургии РФ, и так находящейся под санкционным давлением, а ослабление рубля помогло бы повысить её рентабельность, а следовательно, и восстановить капитализацию отдельных компаний, заявил РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля

Правительство России на следующей неделе рассмотрит вопрос о влиянии курса рубля на "маржинальность" (прибыльность) металлургов, заявил министр финансов Антон Силуанов ранее в среду, выступая на съезде РСПП.

"Сильный рубль во многом объясняет падение российского фондового рынка в последние месяцы, однако в случае черной металлургии свою лепту вносит и усиливающееся санкционное давление. Ослабление национальной валюты привело бы к росту рентабельности и, вполне возможно, развернуло бы нисходящий тренд в котировках ММК, НЛМК и "Северстали", — замечает Данилов.

"Сильная национальная валюта вредит экспортоориентированной отрасли. В России этой проблеме добавляется еще и ограничение цен на стальную продукцию на внутреннем рынке. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим конкретные шаги по ослаблению рубля, так как чиновники неоднократно заявляли о комфортном для российской экономики валютном курсе на уровне 70-80 рублей за доллар. Это будет позитивно как для сталеваров, так и для всех остальных экспортеров", — поясняет эксперт. Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

Он уточняет, что ММК уже заявил о падении рентабельности в июне с целевых 15% до 1-1,6%. Также, по мнению Данилов, к снижению рентабельности добавляются проблемы со сбытом (внешние рынки закрываются, а на внутреннем сжимается спрос), влекущие сокращение выплавки стали.

Сейчас власти рассматривают различные меры поддержки металлургической отрасли, начиная от стимулирования внутреннего спроса и заканчивая изменением механизма расчета НДПИ и акциза на сталь, заключает он.