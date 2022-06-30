МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Индустрия российского мороженого в 2021 году достигла рекордных объемов производства — по предварительным данным, 527 тысяч тонн, что на 17% больше года ранее, при этом десятка лидеров заняла 60% всего рынка, сообщает Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"). Unilever возобновит продажи мороженого на Западном берегу реки Иордан

"Доля топ-10 игроков в общих объемах производства мороженого в России превысила 60%, и они обеспечили почти 70% всего прироста в отрасли. Индустрия в 2021 году вышла на рекордные объемы производства: по предварительным данным — 527 тысяч тонн", — говорится в сообщении. В свою очередь стали рекордными и объемы экспорта: поставки на внешние рынки увеличились на 26%, превысив 33 тысячи тонн.

Производство мороженого в РФ в 2021 году превысило уровень 2020 года на 17%. "Такого большого объема, даже и в советское время, в России не было — например, в 1990 году было около 460 тысяч тонн", — говорила ранее РИА Новости замглавы Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

"Отрасль восстановилась после пандемийных ограничений, и несмотря на вызовы, стоящие перед сектором в связи с новой волной санкций, остается одним из самых привлекательных сегментов в индустрии", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова.

Но лидер в первой десятке сменился: согласно рейтингу, подготовленному совместно с Союзом мороженщиков и отраслевыми экспертами, по итогам прошлого года крупнейшим производителем мороженого, с объемом выпуска 50,4 тысячи тонн, стала ГК "Ренна" (торговая марка "Коровка из Кореновки"). Вторую позицию заняла компания Unilever (торговая марка "Инмарко"), более чем десять лет удерживавшая позиции лидера индустрии.

"В целом состав десятки крупнейших мороженщиков не изменился: на третьем месте расположилась ГК "Айсберри" с объемом производства 44 тысячи тонн, на четвертом — ГК "Русский холод" с 32 тысячами тонн, на пятом — Froneri с 25,9 тысячи тонн. В десятке лидеров также удалось удержаться компаниям "Чистая линия", ГК "Славица", "Челны холод", Фабрика "Фрост" и ГК "Новосибхолод", — говорится в сообщении.

Планка для попадания в топ-10 осталась на уровне прошлого года — 12 тысяч тонн: по мнению авторов рейтинга, такой объем оставляет шансы для других игроков поменять расклад сил на рынке.