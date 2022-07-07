МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 0,2% в месячном выражении после роста в апреле на 1,3%, сообщает министерство экономики и технологий страны. В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока – 2"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель в мае поднялся на 0,4% к апрелю.

Показатель за апрель был пересмотрен в сторону улучшения (ранее министерство оценивало рост в апреле в 0,7%).

В годовом выражении промпроизводство в стране в мае снизилось на 1,5%. В апреле было зафиксировано снижение на 2,5%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в мае выросло на 0,6% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился на 2,2%, потребительских товаров — снизился на 0,9%.