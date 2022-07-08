МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рост издержек производителей пива в РФ, связанный с разного рода внешними вызовами, способен в сочетании со снижением покупательной способности населения привести к сокращению производства пива в стране по итогам года на 4-5%, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel) Ораз Дурдыев. Пивовары предупредили о подорожании пенного в России

"По нашей оценке, рынок упадет на 4-5% к концу года по объему производства. Полагаем, что такое сокращение при росте издержек неминуемо", — сказал Дурдыев. По его словам, отчасти динамика продаж текущего года схожа с той, которая наблюдалась в пандемию, когда ажиотажный спрос и формирование запасов в ожидании роста цен спровоцировали рост рынка по итогам первого квартала на 3,7%, согласно данным Росстата.

Но дальше продажи стали снижаться. "Стоимость жизни увеличивается, покупательская способность падает, а в сложные времена потребитель покупает самое необходимое и ограничивает себя в каких-то излишествах. А пиво с его стоимостью для многих, особенно в регионах, уже становится таковым", — заметил собеседник агентства.

Среди причин роста издержек — подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей, поставлявших оборудование и производивших алюминиевую тару, отсутствие на локальном рынке хмеля. "Таким образом, несмотря на то, что на продовольственные товары не было наложено прямых санкций, мы сейчас в большей степени страдаем от сопутствующих вещей. Индустрия ведет диалог с Минпромторгом и Минсельхозом, прорабатывая вопросы импортозамещения отрасли по этим направлениям", — сообщил Дурдыев.

Он также считает абсолютно необходимой локализацию производства иностранных брендов, так как это позволит сдержать ценовую компоненту и минимизировать факторы, влияющие на эскалацию затрат. "Кроме того, при ограниченной возможности прямой финансовой поддержки, государству сейчас стоит вернуться к оценке возможностей расширения каналов сбыта, которые до этого не рассматривались или были закрыты — например, вернуть продажи пива на АЗС и стадионы, разрешить онлайн-торговлю", — сказал собеседник агентства.

Производители пива, балансируя между резким ростом себестоимости и снижением покупательной способности населения, вынуждены оптимизировать расходы, например, за счет использования более дорогой тары, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев.

"На напитках в стекле производитель будет зарабатывать больше, поэтому можно предположить перераспределение выпуска в пользу более высокомаржинальных стеклянных бутылок и сокращение продукции в пластиковой таре", — сказал Дурдыев.

Он пояснил, что продукция, реализуемая в пластиковых бутылках, относится к более дешевому ценовому сегменту, а в стекле — к более дорогому. В свою очередь, алюминиевая упаковка считается премиальной, поэтому зависит от портфеля конкретного производителя.

"AB InBev Efes достаточно давно проводит стратегию премиумизации, поэтому доля алюминия у нас выше, чем в среднем по рынку, и сопоставима со стеклом. А в целом по индустрии основной упаковкой по объему выпуска считается ПЭТ, затем — более премиальные и дорогие стекло и алюминий", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, компания на фоне снижения покупательной способности населения видит определенное замедление темпов роста продаж, но не отказывается но новых проектов. "Например, в прошлом году мы сделали более 20 запусков, в этом году уже было пять, и, несомненно, будут еще", — сообщил Дурдыев, напомнив про планы запуска и первого энергетика компании.

Он также рассказал, что в прошлом году продажи сегмента безалкогольного пива выросли более чем на 10%, а за первый квартал — на 8%. "По нашим безалкогольным брендам есть и двузначные цифры. Помимо безалкогольной продукции хорошие показатели демонстрируют сидр и вкусовое пиво", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства Прайм (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.