МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев считает, что отрицательная динамика в мировом производстве стали продолжится в течение всего 2022 года. Об этом эксперт сообщил РИА Новости. Эксперт прокомментировал экспорт российской нержавеющей стали

По словам Калачева, отрицательная динамика в мировом производстве стали может сложиться по итогам года. Эксперт отметил снижение производства стали и спроса на сырье в Китае из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и кризиса неплатежеспособности в строительном секторе страны, а также сокращение загрузки производственных металлургических мощностей в России в связи с санкциями.

Аналитик подчеркнул, что для защиты внутреннего рынка в России 1 июня по 31 июля были введены тарифные квоты на экспорт лома черных металлов, ожидается, что они могут быть продлены до конца текущего года с некоторым снижением экспортной пошлины в рамках квоты. Эти меры сдерживают экспорт лома. В таких условиях поставщики не смогут в полной мере воспользоваться благоприятной внешней конъюнктурой, даже если она начнет восстанавливаться, подытожил Калачев.