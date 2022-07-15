МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% к маю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Розничные продажи в США выросли в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей снизилась до 80% с пересмотренного показателя мая в 80,3%. Первоначальный показатель апреля составлял 79%. Таким образом, загрузка в июне все еще оказалась на 0,4 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики же ожидали ее роста до 80,6%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.