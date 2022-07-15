МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Производство алюминия в Таджикистане в первом полугодии текущего года упало на 11%. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. Стоимость алюминия упала до минимума с июня 2021 года

"Таджикистане в январе-июне на 11% снизилось производство алюминия до 31400 тонн", — сказал он. По его словам, экспорт алюминия в январе-июне 2022 года сократился на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 28600 тонн.

Министр отметил, что по прогнозам министерства экономического развития и торговли Таджикистана, производство алюминия в стране в 2022 году ожидается в размере 80300 тонн, его экспорт в объеме 75000 тонн.