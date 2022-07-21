МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2022 года уменьшила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7%, до 5,325 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Polymetal снизил выпуск золота и серебра в первом полугодии

"Производство стали (в первом полугодии — ред.) снизилось на 7% год к году, до 5,325 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Производство чугуна за первые полгода 2022 года по сравнению аналогичным периодом 2021 года не изменилось и составило 5,3 миллиона тонн. Производство стали за тот же рассматриваемый период снизилось в результате ремонта конвертера, который был перенесен на второй квартал 2022 года, уточняет компания.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).