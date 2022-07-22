МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в июне, после ослабления карантинных мер в Китае, промышленное производство в Японии выросло впервые за три месяца. Срединный прогноз 17 опрошенных экономистов предполагает рост производства в июне по сравнению с маем на 3,7%. Годовая инфляция в Японии по итогам июня замедлилась

Если прогноз верен, то производство выросло впервые с марта, но недостаточно, чтобы компенсировать сокращение на 7,5% в мае и на 1,5% в апреле.

"По оценке экономистов, производство машиностроительной продукции общего назначения и электронных устройств восстановилось благодаря отмене локдауна в Шанхае. Производство автомобилей тоже, вероятно, росло в результате частичного решения проблемы поставок компонентов", — сказал главный экономист SMBC Nikko Securities Есимаса Маруяма.

Локдаун в Шанхае был отменен в начале июня.

Пока аналитики осторожно оценивают перспективы восстановления активности в производственном секторе Японии.

"Дефицит полупроводниковых компонентов стал хронической проблемой, а обеспокоенность компаний ростом цен на сырьевые товары и повышением процентных ставок в крупнейших экономиках остается высокой", — сказал главный экономист Norinchukin Research Institute Такеси Минами. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на уровне минус 0,1%

Проведенный в июле Reuters и Банком Японии опрос показал, что настроения в японских компаниях остаются подавленными, что понижает вероятность сильного восстановления третей по величине экономики мира.

Экономисты также ожидают, что базовый индекс потребительских цен в Токио в июле по сравнению с июлем прошлого года вырос на 2,2% после роста на 2,1% в июне. Причиной ускорения стал рост цен на продовольствие.

В июне по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи в Японии выросли на 2,8%, считают экономисты. Если их прогноз верен, то продажи росли четыре месяца подряд.

Также прогнозируется, что уровень безработицы в Японии в июне снизился до 2,5% после неожиданного роста в мае до 2,6%, а отношение числа вакантных рабочих мест к числу соискателей выросло на 0,01, до 1,25.

Официальные данные по промышленному производству и розничным продажам выйдут 28 июля в 23.50 по Гринвичу, а данные по инфляции и по рынку труда — 28 июля в 23.30 по Гринвичу.