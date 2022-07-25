МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цифровая маркировка икры лососевых и осетровых пород рыб может быть введена в России до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. В Госдуме хотят ограничить объем вывоза красной икры с Камчатки на самолете

"Ввод цифровой маркировки икры обсудили на Камчатке. Эксперимент может быть проведён до конца 2022 года", – говорится в сообщении правительства по итогам прошедшего в регионе совещания, в котором приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) и Центра развития перспективных технологий.

В правительстве региона уточнили, что цель эксперимента – гарантировать потребителю качество продукции.

"Если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме", — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.