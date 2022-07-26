МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В сентябре в китайской северо-западной провинции Шэньси будет введен в эксплуатацию крупнейший в мире завод по производству этанола из угля, пишет китайское издание Beijing news. В Китае оценили шансы США потерять Аляску из-за давления на Россию

"Проект по производству этанола на основе угля мощностью 500 тысяч тонн в год, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в сентябре", — пишет газета, отмечая, что запуск завода будет "иметь большое стратегическое значение для обеспечения национальной энергетической и продовольственной безопасности".

Развитие технологии производства незернового топливного этанола позволит избежать ситуации "конкуренции за зерно" и обеспечить продовольственную безопасность, заявил в интервью изданию директор Даляньского института химической физики Лю Чжунминь. Он также отметил, что стоимость этанола, полученного из угля, составляет около 3,5 тысячи юаней (520 долларов) за тонну, в то время как стоимость этанола на основе зерна составляет около 5 тысяч юаней (740 долларов) за тонну.

Завод располагается в промышленном парке города Юйлинь в провинции Шэньси. Ежегодно завод способен перерабатывать 1,5 миллиона тонн угля.