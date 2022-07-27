МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первое полугодие 2022 года составила 4,27 триллиона юаней (630,9 миллиарда долларов), что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления КНР. В Китае запускается крупнейший в мире завод по производству этанола из угля

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли в 1,2 раза и составили 852,8 миллиарда юаней (126 миллиардов долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 10,4%, составив за шесть месяцев года 3,19 триллиона юаней (471,2 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 18,1%, остановившись на отметке в 228,09 миллиарда юаней (33,7 миллиарда долларов).

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 16 доходы выросли, в 25 – сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за шесть первых месяцев года выросла на 10,2% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Прибыль акционерных предприятий увеличилась на 6,7%, а частных – сократилась на 3,3%.