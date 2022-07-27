МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Предприниматель из Китая планирует открыть производство соевого масло в Еврейской автономной области, сообщило в среду региональное правительство. МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 и 2023 годы

"Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн провел переговоры с инвестором из КНР – владельцем компании ООО "ТТК ИСТСАЙД" Ван Вэньчжуном, который готовит проект по строительству зерносушильного комплекса и комплекса по производству соевого масла и соевого шрота на территории Еврейской автономной области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перспективе Ван Вэньчжун планирует осуществлять на заводе глубокую переработку кукурузы.

"Начало строительства комплекса запланировано на 2023 год. Всего у проекта три этапа, рассчитанных до 2027 года. На третьем, после начала переработки кукурузы, на предприятии планируют производить комбикорма для животноводства", — сообщает правительство.

Гольдштейн сказал на встрече, что для властей региона важна выполняемость проекта в установленные сроки и на заявленный объем.

"Мы готовы поддержать ваш проект при некоторых условиях и предоставить вам режим резидента ТОР, зарезервировав под вас землю, в обмен на предоставление полного проекта, включая промышленную визуализацию и необходимое оборудование, а также подтверждение источников финансирования. Со своей стороны мы готовы сопроводить этот проект в ручном режиме", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным властей ЕАО, соя занимает 92% от всей посевной площади в регионе. По данным зампреда правительства ЕАО Олега Ивакаева, производство этой культуры в области за последние пять лет выросло более чем на четверть.

Соя — основная экспортируемая продукция в регионе, поставляется преимущественно в Китай.