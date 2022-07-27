МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшее на Украине металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (контролируется транснациональным холдингом ArcelorMittal) с августа приостановит работу горно-обогатительного комбината на три месяца из-за неблагоприятной конъюнктуры на международных рынках и роста железнодорожных тарифов на 70%, говорится в его сообщении. "Нафтогаз" предложит новое соглашение об отсрочке выплат по еврооблигациям

"С августа компания приостанавливает работу горно-обогатительного комбината на ближайшие три месяца. Временная остановка ГОКа вызвана серьезными экономическими факторами. Это снижение экономической активности в Европе на фоне риска рецессии и значительного роста стоимости транспортировки железорудного сырья… Повышение железнодорожных тарифов на 70% в июле на фоне падения рынка сделало логистические издержки невыносимыми для предприятия и вызвало необходимость радикального снижения затрат по всем направлениям", — говорится в сообщении.

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Чистая прибыль компании за первый квартал 2022 года составила 4,125 миллиарда долларов.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" — крупнейший производитель стального проката на Украине. Он специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.