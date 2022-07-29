МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Великобритания окончательно передала Киргизии золоторудное месторождение "Кумтор". Об этом сообщили в в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. Цена на золото растет на макроэкономических факторах

Отмечается, что в пятницу в посольстве Киргизии в Великобритании в присутствии международных юридических представителей состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения "Кумтор" в собственность Киргизии. Уточняется, что все предусмотренные финансовые выплаты в пользу Киргизии были произведены.

Киргизский посол Улан Джусупов получил "полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын".

По его словам, президент Жапаров поручил правительству обеспечить эффективную разработку месторождения.

Centerra Gold около 30 лет вела разработку месторождения "Кумтор" с запасами золота около 700 тонн. Месторождение являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.

В прошлом году Киргизия предъявила компании финансовые претензии на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке "Кумтора". По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологической ситуации в республике. В начале апреля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что по достигнутому мировому соглашению с Centerra 100% акций "Кумтора" перешли к Бишкеку.