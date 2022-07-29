МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Роскосмос" давно должен был перейти на индустриальную модель производства спутников, теперь придется перестраиваться в условиях санкционного давления Запада. Об этом заявил глава российского космического агентства Юрий Борисов. Глава "Роскосмоса" сообщил о выходе России из МКС после 2024 года

"Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", — отметил гендиректор "Роскосмоса", добавив, что Китай и США обогнали Россию в плане развития индустриальной модели производства автоматических спутников.

Борисов подчеркнул, что сегодня задача российской космической индустрии заключается в увеличении количества выпускаемых спутников, полной перестройки производства в условиях санкций. Необходимые для перехода на индустриальную модель российские технологии уже существуют, указал глава госкорпорации.

"И мир у нас не однополярный — помимо недружественных стран, многие страны производят сегодня необходимую номенклатуру, и мы будем выстраивать с ними соответствующие отношения", — заключил Борисов.