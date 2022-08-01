МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам развития металлургического комплекса страны. Путин: гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на флот в ближайшие месяцы

"С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров", — сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине принял несколько пакетов антироссийских санкций, один из них запрещает импорт ряда видов продукции из железа и стали, произведенной на территории России.

В середине апреля Путин уже проводил аналогичную встречу. По ее итогам кабмину было поручено до 1 июня обновить стратегию развития российской металлургии до 2030 года.

Президент в ходе весеннего совещания указывал на несколько приоритетных моментов развития отрасли — обеспечение активного роста потребления металла внутри страны (при условии доступных цен на продукцию); уточнение экспортных направлений российской металлургии, переориентация на новые рынки.

Путин также обращал внимание, что санкции в отношении российского металлургического комплекса идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). Он просил правительство провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО.

В интервью РИА Новости Мантуров в начале июля говорил, что металлургическая отрасль России столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением и вынуждена преодолевать многочисленные проблемы: логистические, связанные с переориентацией экспортных поставок, а также снижением спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке во всех секторах экономики, в том числе в строительном секторе.

Глава Минпромторга признавал, что видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства и падения цен на металлопродукцию на российском рынке. Тогда же он отмечал, что считает необходимым как можно скорее рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.

С 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства. Исключения, которые утверждает Минпромторг, могут быть сделаны для предприятий машиностроения и ВПК, в которых есть цеха по разливу стали, а также для малых и средних предприятий с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до тысячи тонн в месяц и производителей спецстали — в том числе электротехнической или динамной — с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год.