МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле сократился до 52,8% с 53% в июне, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения индикатора до 52%.

Показатель достиг минимального значения с июня 2020 года, отмечается в релизе.

При этом индекс занятости в промышленности страны вырос до 49,9% с уровня июня в 47,3%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.