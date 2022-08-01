МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рост британской промышленности снизился до минимума за два года на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из исследования американского медиахолдинга S&P Global и Аккредитованного института материально-технического снабжения Соединенного Королевства (CIPS UK). Индекс деловой активности в промышленности США снизился до минимума в июле

"Скорректированный с учетом сезонных факторов… индекс деловой активности в промышленном секторе упал до 25-месячного минимума в 52,1 в июле с 52,8 в июне", — сказано в документе исследования.

В качестве причин этому в документе указываются рост стоимости жизни, слабый спрос на внутреннем рынке, покупательская неуверенность, более теплая погода и снижение объема новых экспортных заказов.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.