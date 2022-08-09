МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Сахалин обсудил с губернатором Валерием Лимаренко развитие ИТ-парка и создание Центра беспилотных технологий, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Роснефть" высказалась о намерении Exxon передать долю в "Сахалине – 1"

Вице-премьер отметил, что основная цель ИТ-парка – привлечь на Сахалин отечественные компании, обладающие уникальными разработками, сформировать новую перспективную отрасль островной экономики. На данный момент резидентами парка являются 14 компаний. Чернышенко посетил лабораторию беспилотников, где ведется разработка конструктора беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Орленок".

"На территории Сахалинской области планируется создать Центр беспилотных технологий. Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА. Также ведется работа по установлению экспериментального правового режима для полетов беспилотников. Государство и правительство со своей стороны будут делать все, чтобы максимально поддержать наших исследователей, научные коллективы и организации", — цитирует пресс-служба зампреда правительства, который обещал помочь проектам ИТ-парка в получении необходимых финансовых мер господдержки.