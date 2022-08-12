МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за шесть месяцев 2022 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16,7% и составила 1,680 миллиардов долларов, следует из сообщения компании. "Русал" утвердил программу биржевых облигаций

Скорректированная чистая прибыль составила 689 миллиона долларов, против 679 миллионов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37,4% и достиг 1,807 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 31,3 %, до 7,153 миллиарда долларов.

Согласно отчету компании в первом полугодии 2022 года, производство алюминия увеличилось на 1,2% — до 1,8 миллионов тонн. В то же время, продажи алюминия упали на 11,8% — до 1,7 миллионов тонн. Производство глинозема составило 3,3 миллиона тонн, сократившись на 19,6%, а выпуск бокситов сократился на 11,7% — до 6,7 миллионов тонн.

"Рост геополитической напряженности стал причиной значительного увеличения волатильности на товарных и валютных рынках, негативно сказался на деятельности российских предприятий в различных секторах экономики, что привело к снижению спроса на алюминий в России", — говорится в сообщении.

"Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки. Трудности с поставками оборудования могут привести к отсрочке реализации некоторых инвестиционных проектов и программ модернизации производственных мощностей", — добавляется в сообщении.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.