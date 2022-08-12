"Русал" отчитался о сокращении чистой прибыли
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за шесть месяцев 2022 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16,7% и составила 1,680 миллиардов долларов, следует из сообщения компании.
Скорректированная чистая прибыль составила 689 миллиона долларов, против 679 миллионов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37,4% и достиг 1,807 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 31,3 %, до 7,153 миллиарда долларов.
Согласно отчету компании в первом полугодии 2022 года, производство алюминия увеличилось на 1,2% — до 1,8 миллионов тонн. В то же время, продажи алюминия упали на 11,8% — до 1,7 миллионов тонн. Производство глинозема составило 3,3 миллиона тонн, сократившись на 19,6%, а выпуск бокситов сократился на 11,7% — до 6,7 миллионов тонн.
"Рост геополитической напряженности стал причиной значительного увеличения волатильности на товарных и валютных рынках, негативно сказался на деятельности российских предприятий в различных секторах экономики, что привело к снижению спроса на алюминий в России", — говорится в сообщении.
"Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки. Трудности с поставками оборудования могут привести к отсрочке реализации некоторых инвестиционных проектов и программ модернизации производственных мощностей", — добавляется в сообщении.
"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220812/837769317.html