МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июне снизился на 0,9% к маю, сообщает национальное статистическое бюро страны. ВВП Великобритании вырос во втором квартале на 2,9 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель снизится на 1,3%.

В годовом выражении показатель увеличился на 2,4%. Прогнозировалось, что по сравнению с прошлым годом уровень промпроизводства в стране увеличится на 1,6%.

В мае промпроизводство в Великобритании увеличилось на 1,3% в месячном выражении, а в годовом — на 1,4%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне в месячном выражении снизился на 1,6%, прогнозировалось, что показатель уменьшится на 1,8%. В годовом исчислении показатель увеличился на 1,3% при прогнозе роста на 0,9%.