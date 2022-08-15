МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Экспортные ограничения создают сложности для металлургической отрасли РФ, однако рынок должен сбалансироваться несмотря на снижение потребления, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров отметил рост экспорта металлургической продукции в Китай

"Да, сегодня наши коллеги находятся в непростом положении, имея ввиду, что часть рынков, западных рынков, для них закрыта. Предприятия металлургической отрасли оперативно перестраиваются на другие рынки, но могу сказать, что за первое полугодие, рост, в первую очередь по той номенклатуре, которая сегодня востребована на внешних рынках… которые сегодня приобретаются, в том числе западными странами, потому что они не могут быстро уйти от зависимости от данной продукции", — заявил Мантуров в интервью "Россия 24".

"Рассчитываем, что в ближайшей перспективе рынок должен сбалансироваться, невзирая на снижение общего потребления", — добавил он.

Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине принял несколько пакетов антироссийских санкций, один из них запрещает импорт ряда видов продукции из железа и стали, произведенной на территории России.