МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия намерена экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, также производить их в кооперации. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Глава ФСВТС назвал сумму оружейных контрактов, заключенных в 2022 году

Он подтвердил на форуме "Армия-2022", что в данный моментс рядом иностранных заказчиков обсуждается вопрос сотрудничества по поставкам и изготовлению истребителей в рамках проекта Checkmate.

По словам Шугаева, Checkmate достигает уровня существующих предложений от иностранных конкурентов, даже превосходит их. Однако истребитель еще не готов стать экспортным продуктом.

"Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей — это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", — подчеркнул глава ФСВТС.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что серийное производство истребителя должно начаться в 2027 году.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.